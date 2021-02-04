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Зросла кількість українців, які хочуть перезавантажити всю владу

Четвер, 4 лютого 2021, 11:04
Фото ОПУ

Майже дві третини українців підтримують ідею розпуску Верховної Ради та відставку Кабінету міністрів, 50% – хочуть переобрати президента.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 2-3 лютого

Дослівно: "Ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори підтримують 63% (у грудні 2020 року таких було 58%), не підтримують – 30%. Відставку уряду і призначення нового Кабміну підтримують 62% опитаних (у грудні було 60%), не підтримують – 29%". 

 
 

Деталі: Зросла і кількість тих, хто готовий відправити у відставку президента та призначити дострокові вибори глави держави (50% проти 39% у грудні 2020 року). Не підтримують таку ідею 46% (у грудні було 58%). 

 

Дослідження проходило 2-3 лютого серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів опитали 2000 респондентів. Помилка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.  

Українська правда
Теми: соціологіяВерховна РадаКабінет міністрівЗеленський


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