Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський переміг би усіх суперників у другому турі виборів – опитування

Четвер, 4 лютого 2021, 11:21

Якби другий тур виборів президента України відбувся найближчим часом, то чинний президент Володимир Зеленський переміг би усіх суперників.

Джерело: результати описування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: За результатами моделювання другого туру президентських виборів, Зеленський тримає першість у парі з усіма основними опонентами.

Так, у парі з п'ятим президентом Петром Порошенком за Зеленського готові віддати голоси 56% проти 44% у Порошенка.

У парі з нардепом "ОПЗЖ" Юрієм Бойко у Зеленського - 60% проти 40%, з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко - 55% проти 45%.

У можливій парі Бойко-Порошенко – паритет: 51% на 49%. 

 

При цьому в усіх випадках моделювання пар до другого туру президентських виборів третина респондентів заявили, що не будуть голосувати або не визначилися з вибором. 

 

Відзначимо, що за результатами опитування, у першому турі виборів президента України лідирує чинний глава держави Володимир Зеленський за якого готові проголосувати 21,2% українців, але відрив від найближчих суперників 4-5%.

Дослідження проводили 2-3 лютого 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Загалом було опитано 2000 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Українська правда
Теми: Зеленськийопитуваннярейтингсоціологіяпрезидент


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Карантин в Україні продовжать до кінця квітня – Шмигаль

фото, відеоПожежа в лікарні: 4 людей отруїлися, постраждали анестезіолог та медбрат

Козак пов'язаний з ''ЛНР/ДНР'' через кіпрський офшор з 2014 року – ЦПК

В Україні 5 тисяч випадків COVID за добу, найбільше на Хмельниччині  

Оновлено ФотоПожежа у COVID-відділенні запорізької лікарні: загинула лікарка та троє пацієнтів на ШВЛ

фотоЗниклий в зоні ООС військовий перебуває у полоні бойовиків – штаб

Усі новини...
Зеленський
Зросла кількість українців, які хочуть перезавантажити всю владу
Зеленський очолює президентський рейтинг, але відрив від суперників скорочується
Зеленський пояснив послам G7 та Євросоюзу причини блокування каналів Медведчука
Останні новини
11:52
Конкурент Uber і Uklon: Китайський сервіс таксі готується до запуску в Україні – медіа
11:45
ФСБ Росії заявила про затримання українки в окупованому Криму
11:42
Зеленський відреагував на пожежу у лікарні Запоріжжя
11:32
Рада підтримала законопроєкт щодо великої приватизації у першому читанні
11:21
інфографікаЗеленський переміг би усіх суперників у другому турі виборів – опитування
11:19
Карантин в Україні продовжать до кінця квітня – Шмигаль
11:15
інфографікаПротести проти високих тарифів підтримують 89% українців 
11:13
Ціни на нафту піднялися до максимумів за рік і продовжують зростати
11:04
Зросла кількість українців, які хочуть перезавантажити всю владу
11:04
До Конгресу США внесли проєкт санкцій проти РФ через отруєння Навального
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!