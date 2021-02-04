Зеленський переміг би усіх суперників у другому турі виборів – опитування

Якби другий тур виборів президента України відбувся найближчим часом, то чинний президент Володимир Зеленський переміг би усіх суперників.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: За результатами моделювання другого туру президентських виборів, Зеленський тримає першість у парі з усіма основними опонентами.

Так, у парі з п'ятим президентом Петром Порошенком за Зеленського готові віддати голоси 56% проти 44% у Порошенка.

У парі з нардепом "ОПЗЖ" Юрієм Бойко у Зеленського - 60% проти 40%, з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко - 55% проти 45%.

У можливій парі Бойко-Порошенко – паритет: 51% на 49%.

Водночас, за даними соціологів, рейтинг Зеленського поступово знижується з вересня 2019 року.

При цьому в усіх випадках моделювання пар до другого туру президентських виборів третина респондентів заявили, що не будуть голосувати або не визначилися з вибором.

Відзначимо, що за результатами опитування, у першому турі виборів президента України лідирує чинний глава держави Володимир Зеленський за якого готові проголосувати 21,2% українців, але відрив від найближчих суперників 4-5%.

Дослідження проводили 2-3 лютого 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Загалом було опитано 2000 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.