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Зеленський переміг би усіх суперників у другому турі виборів – опитування

Четвер, 4 лютого 2021, 10:21
Зеленський переміг би усіх суперників у другому турі виборів – опитування

Якби другий тур виборів президента України відбувся найближчим часом, то чинний президент Володимир Зеленський переміг би усіх суперників.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: За результатами моделювання другого туру президентських виборів, Зеленський тримає першість у парі з усіма основними опонентами.

Так, у парі з п'ятим президентом Петром Порошенком за Зеленського готові віддати голоси 56% проти 44% у Порошенка.

У парі з нардепом "ОПЗЖ" Юрієм Бойко у Зеленського - 60% проти 40%, з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко - 55% проти 45%.

У можливій парі Бойко-Порошенко – паритет: 51% на 49%. 

 

Водночас, за даними соціологів, рейтинг Зеленського поступово знижується з вересня 2019 року. 

 

При цьому в усіх випадках моделювання пар до другого туру президентських виборів третина респондентів заявили, що не будуть голосувати або не визначилися з вибором. 

 

Відзначимо, що за результатами опитування, у першому турі виборів президента України лідирує чинний глава держави Володимир Зеленський за якого готові проголосувати 21,2% українців, але відрив від найближчих суперників 4-5%.

Дослідження проводили 2-3 лютого 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Загалом було опитано 2000 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Українська правда

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Теми: Зеленськийопитуваннярейтингсоціологіяпрезидент
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