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ФСБ Росії заявила про затримання українки в окупованому Криму

Четвер, 4 лютого 2021, 10:45
ФСБ Росії заявила про затримання українки в окупованому Криму
Фото detector.media

Прикордонне управління російської ФСБ заявило про затримання в окупованому Криму громадянки України.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на видання окупантів "Кримінформ"

Дослівно: "Громадянка України затримана співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим при спробі незаконного перетину державного кордону в обхід встановленого пункту пропуску в бік Російської Федерації".

Деталі: Окупанти зазначили, що у жінки, 1966 року народження, "були відсутні дійсні документи, що засвідчують особу". Її виявили і затримали у декількох сотнях метрів від автомобільного пункту пропуску в Армянську.

Щодо українки порушили кримінальну справу за статтею про "перетин державного кордону Російської Федерації без дійсних документів на право в’їзду в Російську Федерацію". Їй загрожує до 2 років позбавлення волі.

"Радіо Свобода" зазначає, що підтвердження даної інформації з інших джерел немає. Ім’я та прізвище затриманої в відомстві не називають.

Для довідки: Після окупації Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягає формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

Теми: ФСБКримокупація
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