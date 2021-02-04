Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ФСБ Росії заявила про затримання українки в окупованому Криму

Четвер, 4 лютого 2021, 11:45
Фото detector.media

Прикордонне управління російської ФСБ заявило про затримання в окупованому Криму громадянки України.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на видання окупантів "Кримінформ"

Дослівно: "Громадянка України затримана співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим при спробі незаконного перетину державного кордону в обхід встановленого пункту пропуску в бік Російської Федерації".

Деталі: Окупанти зазначили, що у жінки, 1966 року народження, "були відсутні дійсні документи, що засвідчують особу". Її виявили і затримали у декількох сотнях метрів від автомобільного пункту пропуску в Армянську.

Щодо українки порушили кримінальну справу за статтею про "перетин державного кордону Російської Федерації без дійсних документів на право в’їзду в Російську Федерацію". Їй загрожує до 2 років позбавлення волі.

"Радіо Свобода" зазначає, що підтвердження даної інформації з інших джерел немає. Ім’я та прізвище затриманої в відомстві не називають.

Для довідки: Після окупації Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягає формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

Теми: ФСБКримокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаЗеленський переміг би усіх суперників у другому турі виборів – опитування

Карантин в Україні продовжать до кінця квітня – Шмигаль

інфографіка Парламентський рейтинг: впевнено долають бар’єр лише 4 партії

фото, відеоПожежа в лікарні: 4 людей отруїлися, постраждали анестезіолог та медбрат

Козак пов'язаний з ''ЛНР/ДНР'' через кіпрський офшор з 2014 року – ЦПК

В Україні 5 тисяч випадків COVID за добу, найбільше на Хмельниччині  

Усі новини...
ФСБ
Отруйників Навального підозрюють у вбивстві трьох активістів – Bellingcat
"Палац Путіна": ФСБ пов’язала безпольотну зону в районі Геленджика з НАТО
Із отруювачами Навального можуть бути пов'язані три вбивства – Bellingcat
Останні новини
12:52
Оголосили номінантів кінопремії "Золотий глобус"
12:49
Рада Європи критикує ув’язнення Навального, але не просить Росію звільнити його
12:47
В "Укравтодорі" заявили про перший тендер для нового шляху з Києва до Кишинева
12:37
У Запоріжжі оголосили день жалоби за загиблими під час пожежі в лікарні
12:31
У Росії хочуть блокувати соцмережі за заклики до акцій
12:26
Курс валют на 4 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
12:19
Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного
12:09
У Києві 342 випадки коронавірусу, одужали у 7 разів більше
12:07
Перший транш на погашення "зелених" боргів надійде 4 лютого
12:04
В Україну йде похолодання
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!