"Дау. Дегенерація": насильство над немовлятами не підтверджується, справу закрито

На підставі зібраних під час досудового розслідування доказів працівники поліції зробили висновок, що в діях осіб, які займалися організацією та проведенням зйомок фільму "ДАУ. Дегенерація" за участю малолітніх дітей у Харкові, відсутні ознаки кримінальних правопорушень.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: В ході проведення слідчих дій поліцейські допитали директора Харківського дитячого будинку, вихованці якого брали участь у зйомках, медсестер, які супроводжували немовлят, інших працівників закладу, а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму.

Слідчі встановили, що у фільмі "ДАУ. Дегенерація", розповсюдженому у відкритому доступі у всесвітній мережі "Інтернет", не містяться твори, що пропагують культ насильства та жорстокості.

Враховуючи викладене, на підставі ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу , винесено постанову про закриття кримінального провадження.

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