"Дау. Дегенерація": насильство над немовлятами не підтверджується, справу закрито
На підставі зібраних під час досудового розслідування доказів працівники поліції зробили висновок, що в діях осіб, які займалися організацією та проведенням зйомок фільму "ДАУ. Дегенерація" за участю малолітніх дітей у Харкові, відсутні ознаки кримінальних правопорушень.
Джерело: поліція Харківщини
Деталі: В ході проведення слідчих дій поліцейські допитали директора Харківського дитячого будинку, вихованці якого брали участь у зйомках, медсестер, які супроводжували немовлят, інших працівників закладу, а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму.
Слідчі встановили, що у фільмі "ДАУ. Дегенерація", розповсюдженому у відкритому доступі у всесвітній мережі "Інтернет", не містяться твори, що пропагують культ насильства та жорстокості.
Враховуючи викладене, на підставі ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу , винесено постанову про закриття кримінального провадження.
Передісторія:
- Інформація щодо участі немовлят у зйомках фільму з елементами насильницьких дій з’явилася в мережі Інтернет у квітні 2020 року. У фільмі "ДАУ.Дегенерація" режисера Іллі Хржановського, який є керівником меморіального центру Бабин Яр, бутафорськи, але зі справжніми немовлятами відтворювали, як вчені в Радянському Союзі проводили досліди над дітьми.
- За виявленою публікацією прокуратурою Харківської області було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України.
- Матеріали даного кримінального провадження були передані слідчим СУ ГУНП в Харківській області для здійснення досудового розслідування.