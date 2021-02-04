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"Дау. Дегенерація": насильство над немовлятами не підтверджується, справу закрито

Четвер, 4 лютого 2021, 11:56

На підставі зібраних під час досудового розслідування доказів працівники поліції зробили висновок, що в діях осіб, які займалися організацією та проведенням зйомок фільму "ДАУ. Дегенерація" за участю малолітніх дітей у Харкові, відсутні ознаки кримінальних правопорушень.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: В ході проведення слідчих дій поліцейські допитали директора Харківського дитячого будинку, вихованці якого брали участь у зйомках, медсестер, які  супроводжували немовлят, інших працівників закладу, а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму.

Слідчі встановили, що у фільмі "ДАУ. Дегенерація", розповсюдженому у відкритому доступі у всесвітній мережі "Інтернет", не містяться твори, що пропагують культ насильства та жорстокості.

Враховуючи викладене, на підставі ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу , винесено постанову про закриття кримінального провадження.

Передісторія:

  • Інформація щодо участі немовлят у зйомках фільму з елементами насильницьких дій з’явилася в мережі Інтернет у квітні 2020 року. У фільмі "ДАУ.Дегенерація" режисера Іллі Хржановського, який є керівником меморіального центру Бабин Яр, бутафорськи, але зі справжніми немовлятами відтворювали, як вчені в Радянському Союзі проводили досліди над дітьми.
  • За виявленою публікацією прокуратурою Харківської області було відкрито  кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України.    
  • Матеріали даного кримінального провадження були передані слідчим СУ ГУНП в Харківській області для здійснення досудового розслідування.

Українська правда
Теми: скандалполіція


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