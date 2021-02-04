Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україну йде похолодання

Четвер, 4 лютого 2021, 12:04
Фото feelgrafix.com

У п’ятницю в Україну прийде похолодання – на півночі країни очікується до -12 вночі і до -9 вдень.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Дослівно Діденко: "У північних областях температура повітря знизиться вночі до -7-12 градусів, вдень до -3-9 градусів. На решті території протягом дня очікується від 4 морозу до 2 тепла, у південній частині +3+6 градусів". 

 
Фото meteo.gov.ua

Деталі: Найближчої ночі у східних областях, на Дніпропетровщині та Запоріжжі пройдуть дощі, але вдень у більшості областей України буде сухо, лише в Карпатах можливий невеликий сніг.

Похолодання сприятиме посиленню ожеледиці, ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться.

Вітер перейде на холодний північно-західний, буде рвучким, на Сході із штормовими поривами.

У Києві у п’ятницю також буде дуже слизько, без опадів, вночі -5-7 градусів, вдень -3-5 градусів.

На вихідних похолодання в Україні посилиться.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаЗеленський переміг би усіх суперників у другому турі виборів – опитування

Карантин в Україні продовжать до кінця квітня – Шмигаль

інфографіка Парламентський рейтинг: впевнено долають бар’єр лише 4 партії

фото, відеоПожежа в лікарні: 4 людей отруїлися, постраждали анестезіолог та медбрат

Козак пов'язаний з ''ЛНР/ДНР'' через кіпрський офшор з 2014 року – ЦПК

В Україні 5 тисяч випадків COVID за добу, найбільше на Хмельниччині  

Усі новини...
погода
Українців попередили про небезпечний вітер
В Україну прийдуть дощі і похолодання
В Україну з Заходу йдуть дощі й мокрий сніг
Останні новини
12:52
Оголосили номінантів кінопремії "Золотий глобус"
12:49
Рада Європи критикує ув’язнення Навального, але не просить Росію звільнити його
12:47
В "Укравтодорі" заявили про перший тендер для нового шляху з Києва до Кишинева
12:37
У Запоріжжі оголосили день жалоби за загиблими під час пожежі в лікарні
12:31
У Росії хочуть блокувати соцмережі за заклики до акцій
12:26
Курс валют на 4 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
12:19
Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного
12:09
У Києві 342 випадки коронавірусу, одужали у 7 разів більше
12:07
Перший транш на погашення "зелених" боргів надійде 4 лютого
12:04
В Україну йде похолодання
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!