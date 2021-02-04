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В Україну йде похолодання

Четвер, 4 лютого 2021, 11:04
В Україну йде похолодання
Фото feelgrafix.com

У п’ятницю в Україну прийде похолодання – на півночі країни очікується до -12 вночі і до -9 вдень.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Дослівно Діденко: "У північних областях температура повітря знизиться вночі до -7-12 градусів, вдень до -3-9 градусів. На решті території протягом дня очікується від 4 морозу до 2 тепла, у південній частині +3+6 градусів". 

 
Фото meteo.gov.ua

Деталі: Найближчої ночі у східних областях, на Дніпропетровщині та Запоріжжі пройдуть дощі, але вдень у більшості областей України буде сухо, лише в Карпатах можливий невеликий сніг.

Похолодання сприятиме посиленню ожеледиці, ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться.

Вітер перейде на холодний північно-західний, буде рвучким, на Сході із штормовими поривами.

У Києві у п’ятницю також буде дуже слизько, без опадів, вночі -5-7 градусів, вдень -3-5 градусів.

На вихідних похолодання в Україні посилиться.

Українська правда

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Теми: погода
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