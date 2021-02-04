У Росії хочуть блокувати соцмережі за заклики до акцій

Комісія Ради Федерації з інформполітики та взаємодії із ЗМІ пропонує прийняти закон, який дозволить блокувати соцмережі за заклики до участі в акціях протесту.

Джерело: ТАСС із посиланням на главу комісії Алєксєя Пушкова

Деталі: За його словами, необхідно ввести систему покарань для соцмереж - від адміністративних штрафів до тимчасового або постійного блокування.

Пушков вважає, що на протестних акціях 23 і 31 сiчня "деякі інтернет-платформи підійшли до тонкої грані, що відокремлює соціальні мережі від іноземних агентів, які представляють інтереси зарубіжних держав".

Пряма мова: "Такі інтернет-платформи, як Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, стали джерелом поширення серед громадян РФ закликів до масових безладів, інформації, спрямованої на їх схиляння чи інше втягнення у вчинення протиправних дій, у тому числі становлять загрозу для життя і здоров'я інших громадян, а також недостовірної суспільно значимої інформації, поширюваної під виглядом достовірних повідомлень".

Передісторія: 23 і 31 січня в Росії пройшли масові акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Перед акцією 23 січня Роскомнадзор зажадав від Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok і "ВКонтакте" видалити заклики на ці акції. Перед акцією 31 січня представників TikTok, Facebook, Telegram і "ВКонтакте" викликали до Роскомнадзору.

Роскомнадзор також попереджав соцмережі про штрафи від 800 тис. до 4 млн рублів, які передбачені законодавством за невиконання цієї вимоги.