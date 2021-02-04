У Маріуполі знайшли схрон зброї: понад 1600 гранат, десятки пістолетів

Правоохоронці Маріуполя виявили у місті великий схрон боєприпасів, у якому було понад 1600 гранат, 2 тисячі освітлювальних ракет та понад сотню ящиків патронів.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Дослівно: "В одній з покинутих будівель у Приморському районі м. Маріуполя виявлено великий схрон зброї та боєприпасів, у якому знаходилось понад 1600 гранат РГД-5 та Ф-1, 2000 освітлювальних ракет, 1060 запалів УЗРГМ, 2 крупнокаліберних стволи, 61 пістолет Макарова, а також 124 ящика патронів калібру 7,62 та 14,5".

Деталі: За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами розпочали кримінальне провадження (ч. 1 ст. 263 КК України).

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває.