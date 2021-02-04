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Облитий кров'ю під'їзд, розбите авто: в АРМА скаржаться на тиск

Четвер, 4 лютого 2021, 13:46

Агентство з розшуку та менеджменту активів заявляє про тиск на своїх співробітників.

Джерело: АРМА у Facebook, заступник голови АРМА Володимир Павленко у коментарі УП

Дослівно: "Станом на сьогодні на співробітників АРМА продовжується систематичний тиск у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій. Зловмисники вдаються до психологічних атак і навіть фізичних нападів на керівництво АРМА й очільників профільних структурних підрозділів агентства, створюючи реальні загрози безпеці, життю та діловій репутації посадових осіб, а також членам їх родин".

 

Деталі: Як уточнив "Українській правді" Павленко, йдеться про події останніх днів. Невідомі зокрема розбили вікна в авто і облили кров'ю під'їзд особам з керівництва АРМА, відповідального за прийняття рішень. Хто саме за цим стоїть, в АРМА не знають, але підозрюють, що це особи, чиї активи правоохоронці арештовують у кримінальних провадженнях і передають в управління АРМА.

Зазначається, що за всіма епізодами виявлених злочинів було подано заяви до правоохоронних органів, на підставі чого відкрито кримінальні провадження.

Наголошується, що попри намагання підірвати роботу АРМА та жорсткими методами залякати його співробітників, агентство продовжить реалізувати повноваження виключно на підставі чинного законодавства та в інтересах держави.

При цьому АРМА розраховує на оперативне виявлення та притягнення зловмисників до відповідальності.

 

Українська правда
Теми: АРМА


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