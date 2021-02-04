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SkyUp навесні запустить три нові авіарейси з України до Польщі

Четвер, 4 лютого 2021, 13:54
SkyUp навесні запустить три нові авіарейси з України до Польщі
Фото lowcost.ua

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines навесні запустить три нові рейси з України до Польщі. 

Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише "Європейська правда".

З 29 березня стартує рейс Київ – Лодзь – Київ, з 30 квітня Львів – Лодзь – Львів і з 29 травня Київ – Катовіце – Київ.

Рейси з Києва до міста Лодзь до 25 квітня здійснюватимуться двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях, з 25 квітня – по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

Рейси зі Львова до міста Лодзь здійснюватимуться по понеділках і п'ятницях, з Києва до Катовіце - по вівторках, четвергах і суботах.

Раніше в лютому Державна авіаційна служба України надала українській авіакомпанії SkyUp Airlines права на експлуатацію п'яти повітряних ліній: Київ – Ейндховен – Київ, Київ – Манчестер – Київ, Київ – Ер-Ріяд – Київ, Київ – Джидда – Київ, Київ – Мюнхен – Київ.

У грудні 2020 року Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines розпочати взимку-навесні польоти до 10 європейських міст.

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Теми: авіаУкраїнаПольща
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