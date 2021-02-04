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Рівень довіри до Путіна знову впав

Четвер, 4 лютого 2021, 14:45
Рівень довіри до Путіна знову впав
Фото з сайту Кремля

Рівень довіри до президента Росії Володимира Путіна знизився на 5 процентних пунктів у порівнянні з жовтнем 2020 року і зараз становить 29%.

Джерело: результати опитування "Левада-центру"

Дослівно: "Рівень довіри до Володимира Путіна дещо знизився: зараз він становить 29%, тоді як в жовтні 2020 був 34%. Рівень довіри до Олексія Навального вперше перевищив відповідний показник у Геннадія Зюганова – зараз він становить 5%, у лідера КПРФ – 4%". 

 

Деталі: Під час опитування респондентів просили назвати кілька політиків чи громадських діячів, яким вони довіряють найбільше.

У серпні-жовтні 2020 року рівень довіри до Путіна тримався на рівні 33-34%. У листопаді 2017 року рівень довіри до Путіна становив 59%.

Рівень схвалення діяльності Путіна становить 64%. Не схвалюють діяльність російського президента – третина населення (34%).

Серед респондентів у віці 18-24 років схвалює діяльність Путіна 51% (у січні 2020 року таких було 68%), в групі 25-39 років – 57% (у січні 2020 року – 62%).

Половина росіян (49%) вважають, що країна рухається правильним шляхом, 40% переконані у протилежному. 

 

Відзначається, що половина респондентів, які отримують новини з соцмереж (50%) або з інтернет-видань (47%), схиляються до негативної оцінки того, що відбувається. 57% тих, хто дізнається новини по телебаченню, впевнені у правильному шляху Росії.

Дослідження проходило 29 січня – 2 лютого. Методом особистого інтерв'ю опитали 1616 осіб у віці від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2% для показників, близьких до 10%/90% і 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

Українська правда

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Теми: ПутінРосіясоціологія
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