Колишнього виконувача обов’язків голови правління АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" підозрюють у зловживанні службовим становищем і розтраті понад 9 млн грн.

Джерело: Пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, громадянин Великої Британії, будучи виконувачем обов’язків голови правління держпідприємства, спричинив майнову шкоду, незаконно змінивши штатний розпис та колективний договір. Він додатково ввів до штату товариства 18 посад та підвищив розміри посадових окладів, премій і надбавок".

Деталі: Зокрема, першому заступнику голови правління було збільшено посадовий оклад зі 100 до 500 тис. грн., заступникам голови правління з 70 до 450 тис. грн., а директорам департаментів з 80 до 250 тис. грн. Упродовж січня-лютого 2020 року службовим особам виплачено лише премій на більш ніж 4 млн грн.

Такі дії експосадовця призвели до збитків державному підприємству понад 9 млн грн, це підтвердила аудиторська перевірка та висновки судово-економічної експертизи.