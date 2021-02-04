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Швеція допускає "паспорт вакцинації" для поїздок і готує цифровий до літа

Четвер, 4 лютого 2021, 15:39
Швеція допускає паспорт вакцинації для поїздок і готує цифровий до літа

Уряд Швеції у четвер заявив про плани створити цифровий "паспорт вакцинації" від коронавірусу до літа, припускаючи, що на той час для цього документа буде діяти міжнародний стандарт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Коли Швеція і країни довкола нас знову почнуть відкривати наші суспільства, сертифікати про вакцинацію, ймовірно, будуть потрібні для поїздок і, можливо, для участі в інших заходах", - заявив на пресконференції шведський міністр з питань діджиталізації Андерс Ігеман.

Ігеман сказав, що окремі підприємства, в тому числі ресторани, можуть в майбутньому зажадати від клієнтів докази вакцинації, але саме рівень поширення інфекції буде визначати діючі обмеження.

У середу Данія заявила, що до кінця лютого створить першу версію "паспорта вакцинації" від коронавірусу. 

Нагадаємо, раніше країни-члени ЄС домовилися про спільний формат документів, що будуть підтверджувати факт вакцинації від коронавірусу, але тільки для медичних цілей.

Деякі країни, зокрема Греція, раніше виступили за те, щоб такі сертифікати спільного формату - "паспорти вакцинації" - надавали вакцинованим людям право на поїздки без обмежень. 

Однак на саміті лідери 27 країн-членів погодилися з тим, що ЄС необхідний спільний формат свідоцтв про вакцинацію, але обговорення про будь-яке немедичне використання цих документів, як от у контексті подорожей, вирішили відкласти на майбутнє.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив у інтерв’ю агентству "Интерфакс" 4 лютого, що вакцинація на цей момент не вважається досить надійним параметром у контексті регулювання поїздок до Євросоюзу.

Теми: Швеціяпаспортвакцинація
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