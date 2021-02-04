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Харківське підприємство має поставити понад 70 БТР-4 у 2021 році

Четвер, 4 лютого 2021, 17:35

Харківське конструкторське бюро з машинобудування у 2021 році має поставити державі понад 70 БТР-4. 

Джерело: віцепрем’єр-міністр Олег Уруський під час свого робочого візиту на підприємство, цитує сайт Харківської ОДА

Пряма мова: "Харківське конструкторське бюро імені О.О. Морозова" цього року вже має замовлення на понад 70 БТР-4. Під час візиту на підприємство в мене буде два завдання: подивитись спочатку на готовність виконати це державне оборонне замовлення підприємством і друге - я б хотів обговорити з фахівцями, співробітниками ті проблеми, які є на сьогодні у виробництві цієї техніки".

Деталі: Уруський зазначив, що його візит покликаний вирішити проблемні питання оборонних підприємств області. Зокрема з Харківським авіаційним виробничим підприємством, де склалася кризова ситуація.

Українська правда
Теми: УкроборонпромКабінет міністрів


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