Харківське підприємство має поставити понад 70 БТР-4 у 2021 році

Харківське конструкторське бюро з машинобудування у 2021 році має поставити державі понад 70 БТР-4.

Джерело: віцепрем’єр-міністр Олег Уруський під час свого робочого візиту на підприємство, цитує сайт Харківської ОДА

Пряма мова: "Харківське конструкторське бюро імені О.О. Морозова" цього року вже має замовлення на понад 70 БТР-4. Під час візиту на підприємство в мене буде два завдання: подивитись спочатку на готовність виконати це державне оборонне замовлення підприємством і друге - я б хотів обговорити з фахівцями, співробітниками ті проблеми, які є на сьогодні у виробництві цієї техніки".

Деталі: Уруський зазначив, що його візит покликаний вирішити проблемні питання оборонних підприємств області. Зокрема з Харківським авіаційним виробничим підприємством, де склалася кризова ситуація.