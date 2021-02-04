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Віцепрем’єрка спрогнозувала три сценарії щодо відкриття кордонів для українців

Четвер, 4 лютого 2021, 18:21
Віцепрем’єрка спрогнозувала три сценарії щодо відкриття кордонів для українців

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що у контексті відкриття кордонів для українців та планування відпусток улітку є три сценарії.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.ua, пише "Європейська правда".

"Є три сценарії. Планування травневих або літніх відпусток може бути ускладнено через продовження жорстких локдаунів по всьому світу.  В такому випадку ми звичайно будемо обмежені у виборі країн.

На сьогодні Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Це природні туристичні напрямки, такі як: Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші. Деякі з них країни ЄС", - заявила Стефанішина.

Другий сценарій, за її словами, полягає у тому, що може бути суттєве зниження рівня захворюваності в Україні і це сприятиме відкриттю кордонів. Стефанішина відзначила, що динаміка захворюваності, яка спостерігається зараз в Європі і в Україні, дає надію на те, що на кінець весни українці матимуть ширший доступ за кордон, ніж зараз. 

"Але також третій сценарій полягає в тому, що передумовою доступу до певної країни буде отримання вакцини. На той час... не буде дефіциту в доступі до вакцини. Це не буде проблемою, так само і в Україні", - вважає віцепрем’єрка.

Крім того, Стефанішина розкрила перспективи введення паспортів щеплень для українців.

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