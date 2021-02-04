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Посол Канади в Україні розповіла щодо перспектив угоди про мобільність молоді

Четвер, 4 лютого 2021, 21:35

Посол Канади в Україні Лариса Галадза анонсувала співпрацю з представниками Верховної ради та уряду з метою підготовки угоди про мобільність молоді.

Про це вона сказала в інтерв’ю англомовному новинному проєкту Kyiv Not Kiev, повідомляє "Європейська правда".

Посол висловила своє захоплення ідеєю угоди про мобільність молоді.

"Це не просто аркуш паперу, який каже, що канадський і український уряд хочуть, щоб молоді люди подорожували між країнами. Це має набагато більше значення. Угода про мобільність молоді дозволить молодим українцями приїхати до Канади на рік, знайти там роботу чи подорожувати. Так само канадці зможуть приїхати до України" - сказала Лариса Галадза.

"Тому ми маємо працювати з депутатами Верховної ради, з відповідними міністрами і органами, щоб зробити це можливим" - додала вона.

На думку дипломатки, така угода стане успіхом як для української, так і для канадської молоді.

Варто зазначити, що про те, що Україна та Канада планують підписати угоду про мобільність молоді, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко ще на початку 2020 року.

Угоди про мобільність молоді покращують доступ молодих людей у віці від 18 до 35 років на ринок праці, дозволяючи їм працювати за кордоном протягом 12 місяців. Кандидати мають можливість брати участь двічі протягом періоду до 24 місяців.



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