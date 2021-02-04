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У Білому домі хочуть більше відповідальності для РФ за зловмисну діяльність

Четвер, 4 лютого 2021, 21:13

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що нова адміністрація вживатиме заходів для притягнення Росії до відповідальності за зловмисну діяльність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За його словами, США вживатимуть заходів проти Росії за втручання у вибори в США, за отруєння опозиціонера Алексєя Навального та за іншу "зловмисну" поведінку.

"На відміну від попередньої адміністрації, ми будемо вживати заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за низку зловмисних дій, які вона здійснила", - заявив Салліван.

"Ми будемо робити це тоді і у той спосіб, які самі визначимо ", - додав він.

Нагадаємо, до Конгресу США внесено законопроєкт про введення санкцій щодо чиновників з Росії в зв'язку з отруєнням опозиційного політика Алєксєя Навального.

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