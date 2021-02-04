Оточення Лукашенка захопило ринок сигарет і заробляє мільярди на росіянах –  розслідування

У спільному розслідуванні російських і білоруських журналістів йдеться, що Росія щорічно втрачає мільярди рублів на контрабанді та реекспорті товарів з Білорусі, які покриває влада двох країн.

Джерело: розслідування "Проєкт", "Белсат" і Naviny.by

Деталі: У 2020 році російська влада безпрецедентно підвищила акцизи на тютюнові продукти, підвищивши ціни на сигарети на 20%. Після цього частка нелегальних сигарет зросла на 7%, більш ніж половина з якої - вироблені в Білорусі.

Ціна на сигарети в Білорусі - найнижча в Митному союзі, близько 60 рублів за пачку проти 120 в Росії. Низьку ціну навмисне тримає держава, Лукашенко дав вказівку не допустити зростання цін на тютюн.

У дослідженні повідомляється, що в країні налагоджено величезне виробництво тютюну, яке перевищує внутрішнє споживання більше, ніж вдвічі-втричі – працюють три тютюнові фабрики: гродненська "Німан" і мінські "Тютюн-Інвест" і "Інтер Тобакко".

Сигарети їдуть в Росію або "запчастинами" (тютюн, капсули і картонні листи окремо), або "в зборі". Там вже відбувається пресування, набивка і крій картонних пачок. Акцизні марки - дешева друкарська репліка оригіналу.

Відзначається, що одним з найпопулярніших способів доставки контрабанди з Білорусі в Росію є так званий "перерваний транзит" офіційно повідомляється, що везуть сигарети в Казахстан або Вірменію, проте товар насправді залишається в Росії. Торгівля контрабандним тютюном в Росії відбувається анонімно, через Вконтакте і Telegram.

Бенефіціаром нелегального тютюну в Білорусі називають людину з близького оточення Лукашенка - Олексія Олексина. Він контролює переміщення всіх транзитних вантажів в Білорусі після того, як "для протидії контрабанді" за розпорядженням Лукашенко була створена система моніторингу транзитних перевезень, яка в режимі реального часу відстежує переміщення фур. Національним оператором системи виступає компанія "Белнефтегаз", підконтрольна Олексину.

Крім того, Білорусь вже кілька років є головним постачальником живих квітів в Росію - кожен другий куплений в країні квітка приїжджає з Білорусі.

У списку білоруських постачальників зрізаних квітів лідирують компанії, які тісно пов'язані з Лукашенком і фактично є монополістами в цій галузі, повідомляють журналісти.

Білоруські реекспортери звільнені від сплати ПДВ при ввезенні товару з-за кордону, а при поставках квітів до Росії, де ПДВ потрібно платити, вартість товару в рази знижується.

Згідно зі статистикою, Білорусь купує квіти по 32-36 центів за штуку, що приблизно відповідає світовим цінам, але продає їх в Росію нібито по 8-12 центів за штуку. Така схема дозволяє економити на податках: на одній фурі до десяти тисяч доларів. В результаті білоруські квіти приблизно на 20-30% дешевші, ніж у конкурентів, які постачають їх в Росію безпосередньо.