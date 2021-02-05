Колишній президент США Дональд Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту під час розгляду в Сенаті.

Джерело: Reuters

Деталі: Із запитом заслухати 45-го президента у залі виступили демократи. Водночас адвокати його відхилили.

"Президент не буде давати свідчення в межах неконституційного провадження", – відповіли у Трампа. Адвокати також назвали такі дії опонентів "піаром".

Демократи ж вважають, що відмова свідчити лише підтримує й так негативні висновки щодо дій колишнього очільника Білого дому під час мітингу, в результаті якого його прихильники захопили Капітолій.

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