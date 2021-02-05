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Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту

П'ятниця, 5 лютого 2021, 00:29
Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту під час розгляду в Сенаті.

Джерело: Reuters 

Деталі: Із запитом заслухати 45-го президента у залі виступили демократи. Водночас адвокати його відхилили. 

"Президент не буде давати свідчення в межах неконституційного провадження", – відповіли у Трампа. Адвокати також назвали такі дії опонентів "піаром". 

Демократи ж вважають, що відмова свідчити лише підтримує й так негативні висновки щодо дій колишнього очільника Білого дому під час мітингу, в результаті якого його прихильники захопили Капітолій. 

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Нагадаємо:

  • Суд щодо імпічменту має розпочатися на тижні, який починається 8 лютого
  • Нагадаємо, 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.
  • Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа. 
  • Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл раніше запропонував відкласти судовий розгляд до середини лютого, щоб дати юридичній групі Трампа час на підготовку.
  • Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського. 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ТрампімпічментСША
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