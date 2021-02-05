Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту
П'ятниця, 5 лютого 2021, 01:29
Колишній президент США Дональд Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту під час розгляду в Сенаті.
Джерело: Reuters
Деталі: Із запитом заслухати 45-го президента у залі виступили демократи. Водночас адвокати його відхилили.
"Президент не буде давати свідчення в межах неконституційного провадження", – відповіли у Трампа. Адвокати також назвали такі дії опонентів "піаром".
Демократи ж вважають, що відмова свідчити лише підтримує й так негативні висновки щодо дій колишнього очільника Білого дому під час мітингу, в результаті якого його прихильники захопили Капітолій.
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Нагадаємо:
- Суд щодо імпічменту має розпочатися на тижні, який починається 8 лютого.
- Нагадаємо, 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.
- Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа.
- Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл раніше запропонував відкласти судовий розгляд до середини лютого, щоб дати юридичній групі Трампа час на підготовку.
- Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.
Ольга Гетьманець, УП