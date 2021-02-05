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Johnson&Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини від COVID-19 в США

П'ятниця, 5 лютого 2021, 04:16
Johnson&Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини від COVID-19 в США

Компанія Johnson&Johnson звернулась до Управління з питань контролю за продуктами та ліками (FDA) з заявою про екстрену реєстрацію вакцини від коронавірусу. 

Джерело: CNN

Деталі: У компанії вважають, що видача термінового дозволу на використання експериментальної вакцини їх виробництва допоможе боротись з пандемією.

За процедурою, FDA має призначити відкрите засідання Консультативного комітету  з питань вакцин та супутніх біологічних продуктів за участі групи незалежних експертів. Останні мають вивчити дані щодо вакцини та надати рекомендації Управлінню, яке й приймає остаточне рішення. 

В CNN зазначають, що вакцину від Pfizer перевіряли близько трьох тижнів, а від Moderna – трохи більше двох тижнів. 

Відмінність препарату від Johnson&Johnson полягає в тому, що він вводиться лише однією дозою. Інші ж вакцини треба колоти двічі. Окрім того, Johnson&Johnson не вимагає особливих умов зберігання та транспортування. 

Уряд США вже замовив 100 млн доз. У компанії заявили, що зможуть виконати це замовлення до червня. 

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусСША
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