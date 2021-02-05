Johnson&Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини від COVID-19 в США

Компанія Johnson&Johnson звернулась до Управління з питань контролю за продуктами та ліками (FDA) з заявою про екстрену реєстрацію вакцини від коронавірусу.

Джерело: CNN

Деталі: У компанії вважають, що видача термінового дозволу на використання експериментальної вакцини їх виробництва допоможе боротись з пандемією.

За процедурою, FDA має призначити відкрите засідання Консультативного комітету з питань вакцин та супутніх біологічних продуктів за участі групи незалежних експертів. Останні мають вивчити дані щодо вакцини та надати рекомендації Управлінню, яке й приймає остаточне рішення.

В CNN зазначають, що вакцину від Pfizer перевіряли близько трьох тижнів, а від Moderna – трохи більше двох тижнів.

Відмінність препарату від Johnson&Johnson полягає в тому, що він вводиться лише однією дозою. Інші ж вакцини треба колоти двічі. Окрім того, Johnson&Johnson не вимагає особливих умов зберігання та транспортування.

Уряд США вже замовив 100 млн доз. У компанії заявили, що зможуть виконати це замовлення до червня.