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Майже 5 тисяч випадків COVID і понад 8 тисяч одужань за добу в Україні

П'ятниця, 5 лютого 2021, 07:22
Майже 5 тисяч випадків COVID і понад 8 тисяч одужань за добу в Україні

За добу 4 лютого в Україні діагноз COVID-19 встановили 4 923 особам, у лікарні поклали 1 885 хворих, померли 158 пацієнтів, одужали 8 185 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше підтверджених випадків за останню добу зареєстрували в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.

Серед нових хворих – 230 дітей та 222 медпрацівники.

У четвер провели 43 137 тестувань: методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 237 169 осіб, із них 1 063 591 особа одужала, а 22 707 осіб померли. 

 

Знати більшеCOVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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