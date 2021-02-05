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Пам'ятник Бандері в центрі Львова облили червоною фарбою 

П'ятниця, 5 лютого 2021, 07:43
Пам'ятник Бандері в центрі Львова облили червоною фарбою 

Невідомі особи облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook, поліція Львівської області, Львівська міська рада

Деталі: Поліція отримала повідомлення про акт вандалізму в ніч на 5 лютого, о 2:20.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо хуліганства (ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України). Хуліганам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Правоохоронці встановлюють особи зловмисників та обставин події.

 
Facebook Андрій Садовий

Як повідомив керівник Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, для очистки пам’ятника ввикликали вишку та підрядну організацію.

 
city-adm.lviv.ua

Пряма мова Садового: "Сьогодні вночі невідомі облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері. Не знаю хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як  правильно використовувати фарбу. Заяву в поліцію вже направили.

В найближчі години пам‘ятник буде відчищено. Шкода тільки комунальників, в яких і без того багато роботи.

Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛьвівБандера
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