Пам'ятник Бандері в центрі Львова облили червоною фарбою 

Невідомі особи облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook, поліція Львівської області, Львівська міська рада

Деталі: Поліція отримала повідомлення про акт вандалізму в ніч на 5 лютого, о 2:20.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо хуліганства (ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України). Хуліганам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Правоохоронці встановлюють особи зловмисників та обставин події.

Як повідомив керівник Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, для очистки пам’ятника ввикликали вишку та підрядну організацію.

Пряма мова Садового: "Сьогодні вночі невідомі облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері. Не знаю хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу. Заяву в поліцію вже направили.

В найближчі години пам‘ятник буде відчищено. Шкода тільки комунальників, в яких і без того багато роботи.

Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою".