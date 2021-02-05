У центрі Києва знесуть пам’ятку, щоб збудувати висотку

Тут і далі фото з сайту "Наших грошей"

Окружний адмінсуд Києва "викинув" нововиявлену пам’ятку на вулиці Гончара у центрі столиці з переліку об’єктів культурної спадщини – на її місці планують збудувати багатоповерхівку.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на рішення суду від 28 січня

Дослівно: "Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним та скасував наказ Департаменту охорони культурної спадщини КМДА від 22.09.2020 №46 про занесення Будинку Осипа Родіна по вул. Олеся Гончара, 69 до Переліку об’єктів культурної спадщини столиці".

Деталі: Статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини будинку Осипа Родіна, побудованому у 1882 р., київська влада надала 22 вересня 2020 року.

Але власник будинку Осипа Родіна – ТОВ "Арікс" оскаржив наказ в ОАСКу. Фірма заявила, що Департамент протиправно заніс будівлю до Переліку об’єктів культурної спадщини м. Києва.

ОАСК цінності пам’ятки не побачив і позов ТОВ "Арікс" задовольнив.

Виносячи рішення, суд послався на експертний висновок Українського товариства охорони пам’яток історії та культури щодо історико-архітектурної цінності Будинку Осипа Родіна, у якому вказувалося, що "предмет охорони об’єкту відсутній – об’єкт можна віднести до рядової історичної будівлі".

Також вказано, що будівля має великий фізичний знос (близько 70%) та значні пошкодження аварійного характеру.

Крім того, ОАСК погодився із твердженням ТОВ "Арікс" щодо непослідовності чиновників КМДА та порушення ними принципу належного урядування. Зокрема через те, що раніше, у 2014 році, Департамент містобудування КМДА видав містобудівні умови та обмеження на забудову ділянки по вул. Олеся Гончара, 69 багатофункціональним комплексом.

"Наші гроші" зазначають, що у МУО функціональне призначення ділянок забудови вказане як територія середньоповерхової житлової забудови, і тут же визначено поверховість "багатофункціонального комплексу" – 22 поверхи, що є багатоповерховою забудовою.

Крім того, ділянки по вул. Олеся Гончара, 69 входять до Центральної планувальної зони столиці, де діє обмеження висоти – не вище 27 поверхів (до 9 поверхів).

По вул. Олеся Гончара, 69 будується Житловий комплекс Franklin Concept House (5,19 поверхів) – проект від Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка, Saga Development ексчиновника КМДА Андрія Вавриша та Kyivproekt Development.

Навесні 2019 року "Арікс" делегував функції замовника будівництва компанії "Концепт Плаза". У червні того ж року ДАБІ зареєструвала зміну даних у дозволі на будівництво. За допомогою пов’язаної ГО "Європейський закон і порядок" забудовники через суди визнали законність внесення цих змін у дозвіл.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Арікс" значиться Яків Басс – батько ексзаступника голови КМДА Леоніда Черновецького.

Згідно з реєстром, повний перелік власників ТОВ "Арікс" включає: Ірину Городецьку (20%), ТОВ "КП-Інвест" (40%) і ТОВ "КУА "Система капітального інвестування", яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Третій інвестиційний фонд СКІ" (40%). Керівником "Арікс" є Михайло Ліснічук.

Власником "КП-Інвест" є Артем Лазня. Він до листопада 2019 року був співзасновником ТОВ "КУА "Капіталіст" разом з Ігорем Стійчуком, чий брат Олег Стійчук є керівником ТОВ "КУА "Гарантія", власником якого є Інна Майструк, дружина нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара.

Власником КУА "Система капітального інвестування" є Яків Басс (99,9%) і Ярослав Зозуля (0,1%).

Власниками ТОВ "Концепт Плаза" є ТОВ "КП-Інвест" (50%), ТОВ "Спецбудінвест-17" (25%) і ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Еверест" (25%).

ТОВ "Спецбудінвест-17" входить до групи компаній Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.

Власником ПАТ "ЗНВКІФ "Еверест" є Ольга Клецко, а керівником – юрист Андрія Вавриша Дмитро Овсій. Клецко прописана в м. Люблинець Волинської області, звідки родом і Андрій Вавриш. Клецко є співвласником низки інших фірм з орбіти Вавриша.