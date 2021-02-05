На кордоні завернули "непотопляемую" російську акторку
Прикордонники звернули російську акторку, яка незаконно відвідувала тимчасово окуповану АР Крим, вона отримала заборону на в’їзд на 3 роки.
Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП, відео ДПСУ, поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах,
Деталі: Росіянка прилетіла в Україну напередодні рейсом зі Стамбула.
В аеропорту "Бориспіль" встановили, що громадянка РФ в 2020 році незаконно перебувала в Криму. На півострів вона потрапила з порушенням встановлено порядку в’їзду та виїзду. За наявною інформацією, вона брала участь у зйомках серіалу "Непотопляемая", в якому виконувала головну роль.
За даними джерела УП, це Глафіра Тарханова (Траханова за паспортом –ред.)
Через порушення українського законодавства прикордонники притягнули росіянку до адміністративної відповідальності: їй відмовили в перетині кордону та винесли заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.
Росіянка повернулася до країни вильоту - Туреччини.