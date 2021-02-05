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На кордоні завернули "непотопляемую" російську акторку

П'ятниця, 5 лютого 2021, 09:56
На кордоні завернули непотопляемую російську акторку

Прикордонники звернули російську акторку, яка незаконно відвідувала тимчасово окуповану АР Крим, вона отримала заборону на в’їзд на 3 роки.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП, відео ДПСУ, поінформований співрозмовник УП у правоохоронних органах,  

Деталі: Росіянка прилетіла в Україну напередодні рейсом зі Стамбула.

В аеропорту "Бориспіль" встановили, що громадянка РФ в 2020 році незаконно перебувала в Криму. На півострів вона потрапила з порушенням встановлено порядку в’їзду та виїзду. За наявною інформацією, вона брала участь у зйомках серіалу "Непотопляемая", в якому виконувала головну роль.

За даними джерела УП, це Глафіра Тарханова (Траханова за паспортом –ред.)

Через порушення українського законодавства прикордонники притягнули росіянку до адміністративної відповідальності: їй відмовили в перетині кордону та винесли заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

Росіянка повернулася до країни вильоту - Туреччини.

Українська правда

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Теми: Прикордонна служба
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