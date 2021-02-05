СБУ викрила сепаратистів на Запоріжжі: агітували за СРСР

Служба безпеки України заявляє, що припинила діяльність осередку проросійських сепаратистів на Запоріжжі, які агітували за відродження СРСР і планували створити фейкові органи радянської влади.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Учасники групи входили до одного з проросійських радикальних рухів, який виступає за "відродження оновлених республік СРСР". За задумом замовників, фігуранти мали агітувати населення за повернення у "правове поле СРСР". Потім вони планували сформувати органи радянської держвлади через процедуру так званого "народовладдя"".

Деталі: Повідомляється, що за вказівками кураторів з РФ організатор українського осередку руху звернулась з офіційною заявою до державних органів влади і просила відкрити в одному із селищ Запоріжжя виборчу дільницю для проведення фейкового волевиявлення.

Вона також вимагала фінансування "виборів" за рахунок місцевого бюджету.

У ході обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, агітаційні матеріали та документацію з підтвердженням злочинної діяльності.

За даним фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ.