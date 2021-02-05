У Венедіктової почали розслідувати втручання Іллі Павлюка в діяльність нардепів – ЗМІ

Журналісти повідомили, що за заявою юристів Офіс Генерального прокурора відкрив провадження щодо втручання бізнесмена Іллі Павлюка у діяльність окремих народних депутатів України.

Джерело: Bihus.Info

Дослівно: "За заявою юристів Bihus.Info, Офіс Генерального прокурора відкрив провадження щодо втручання Іллі Павлюка у діяльність окремих народних депутатів.

Справу відкрито за ст. 344 КК України (втручання у діяльність державного діяча)".

Деталі: В грудні 2020 року журналісти повідомляли, що група депутатів "Слуги народу" регулярно відвідує офіс Павлюка.

Починаючи з 24 листопада 2020 року біля офісу Павлюка фіксували нардепів Олега Марусяка, Дмитра Соломчука, Богдана Торохтія, Сергія Буніна і Олександра Горобця.

Сам Павлюк в ці ж дні відвідував Офіс президента через боковий вхід.

Що було раніше: Павлюк називають одним із керівників кампанії "слуг" на місцевих виборах.

Передісторія: