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У Венедіктової почали розслідувати втручання Іллі Павлюка в діяльність нардепів – ЗМІ

П'ятниця, 5 лютого 2021, 12:03

Журналісти повідомили, що за заявою юристів Офіс Генерального прокурора відкрив провадження щодо втручання бізнесмена Іллі Павлюка у діяльність окремих народних депутатів України.

Джерело: Bihus.Info

Дослівно: "За заявою юристів Bihus.Info, Офіс Генерального прокурора відкрив провадження щодо втручання Іллі Павлюка у діяльність окремих народних депутатів. 

Справу відкрито за ст. 344 КК України (втручання у діяльність державного діяча)".

Деталі: В грудні 2020 року журналісти повідомляли, що група депутатів "Слуги народу" регулярно відвідує офіс Павлюка.

Починаючи з 24 листопада 2020 року біля офісу Павлюка фіксували нардепів Олега Марусяка, Дмитра Соломчука, Богдана Торохтія, Сергія Буніна і Олександра Горобця.

Сам Павлюк в ці ж дні відвідував Офіс президента через боковий вхід.

Що було раніше: Павлюк називають одним із керівників кампанії "слуг" на місцевих виборах.

Передісторія:

  • Павлюк не має жодної офіційної посади та не є політиком, у парламенті він має окрему групу депутатів "Слуги народу", яких свого часу через підозру у лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова намагався розпустити тодішній керівник ОПУ Андрій Богдан. 
  • Раніше Павлюк був соратником скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого в часи Януковича вважали "смотрящим" за митницею. У нього він був оформлений помічником у 2007-2011 роках. У ті часи ЗМІ називали Павлюка "королем контрабанди західної митниці".

Українська правда
Теми: Слуга народуОфіс генпрокурораЗеленський


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