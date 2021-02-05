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Колишні розвідники планували викрасти екскомандувача Сил спецоперацій – СБУ

П'ятниця, 5 лютого 2021, 11:05
Колишні розвідники планували викрасти екскомандувача Сил спецоперацій – СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території 5 областей.

Джерело: СБУ

Деталі: До її складу входили колишні спецпризначенці військової розвідки. Мережа діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей.

СБУ встановила, що громадяни України були завербовані та виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ Вадима Даутова та Дениса Собка.

Зокрема, російські агенти готували диверсійні операції. Їм було доручено створити умови для здійснення диверсій на території Миколаївської області – сприяти проникненню диверсійно-розвідувальних груп із тимчасово окупованих територій та організовувати спеціальну підготовку підібраних осіб. Серед об’єктів посягань – бойові літаки Збройних Сил на аеродромі "Кульбакіно".

Також агенти ФСБ збирали інформацію про дислокацію та переміщення українських Збройних Сил, кадровий склад та оперативно-службову діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони, Сил спеціальних операцій, Штабу ВМС, 73-го Морського центру спеціальних операцій ЗСУ, їх міжнародної взаємодії з іноземними партнерами тощо.

Зазначається, що для виконання своїх завдань агенти проводили вербувальну роботу і серед високопосадовців ЗСУ.

Задокументовано навіть намір викрасти та нелегально перемістити до країни-агресора одного з колишніх командувачів Сил спеціальних операцій. За це російська спецслужба пропонувала винагороду у 100 тис. дол. США.

У ході проведення обшуків вилучено арсенал зброї і боєприпасів: 4 АК-74, 2 пістолети, 2 РПГ, 44 гранати, понад 4 тис. набоїв різного калібру, близько 3 кг тротилу та електродетонатори тощо.

Наразі стосовно викритих агентів здійснюються процесуальні заходи за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1.ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.1. ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Шпигунська діяльність кадрових співробітників ФСБ РФ, які керували агентурною мережею, розслідується у кримінальному провадженні за ч.1 ст.114 (шпигунство) КК України.

Українська правда

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Теми: СБУшпигунствоРосіявійна
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