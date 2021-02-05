Лавров упевнений, що суперечності з ЄС залишаться

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров вважає, що суперечності між Євросоюзом та Росією збережуться і надалі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на спільній пресконференції з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем під час його візиту до Москви.

Лавров заявив, що відносини між ЄС та Росією переживають "не найкращі часи", та поскаржився на "нелегітимні односторонні рестрикції, які ЄС запровадив під надуманими приводами".

"Ми розраховуємо, що під час огляду відносин з Росією які, як я розумію, заплановані в Євросоюзі на березень цього року на черговому саміті, буде зроблено вибір на користь конструктивної, професійної та прагматичної взаємодії.

Суперечності, звісно, залишаться, хоча краще зменшувати їхню кількість. Але ми залишаємося сусідами та несемо спільну відповідальність за підтримку стабільності на нашому спільному європейському, євразійському континенті", - заявив глава МЗС РФ.

Він додав, що подальше погіршення відносин може мати негативні та непередбачувані наслідки і обидві сторони поділяють це розуміння і зацікавлені розширити діалог у тому числі в тих питаннях, де позиції розходяться.

Нагадаємо, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого перебуває з першим на цій посаді візитом до Москви.

До візиту Борреля в Москву ЄС вирішив не приймати рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт Навального.