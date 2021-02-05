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МОЗ оновило список країн "червоної" зони. Тепер там усі сусіди України

П'ятниця, 5 лютого 2021, 14:02

Міністерство охорони здоров’я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон.

Джерело: перелік держав із значним поширенням COVID-19 станом на 5 лютого з сайту МОЗ

Деталі: До "червоної" зони належать країни з вищим, аніж в Україні (142,3), показником захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

До цієї зони увійшли 80 країн. До першої десятки потрапили Португалія, Андорра, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Чехія, Монако, Словенія, США та Ліван.

Також до "червоної" зони належать всі сусіди України. Зокрема, туди потрапила Молдова з показником 172,3, яка в переліку МОЗ за 29 січня єдина з усіх сусідів була в "зеленій зоні". Згідно з даними МОЗ,  серед європейських країн-сусідів найкраща епідситуація - в Угорщині (163,8), тоді як найгірша – у Словаччині (468,4).

До "зеленої" зони, натомість, належать Суринам, Коморські острови, Лівія, Гондурас, Катар, Боснія і Герцеговина, Йорданія, Туреччина, Беліз, Еквадор тощо.

Загалом у переліку МОЗ є 194 країни.

 

Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.

Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування. 

Українська правда
Теми: МОЗкоронавірус


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