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СБУ накрила міжнародну банду фальшивомонетників

П'ятниця, 5 лютого 2021, 13:18
СБУ накрила міжнародну банду фальшивомонетників

Служба безпеки України затримала на Київщині організаторів і активних учасників міжнародного угруповання, яке займалось виготовленням і збутом великих сум підроблених доларів.

Джерело: СБУ

Деталі: За попередніми даними слідства, до складу групи входило 5 мешканців з різних регіонів України, а також декілька іноземців.

 

Готові фальшиві банкноти ділки збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки.

Під час 17 обшуків у фігурантів правоохоронці виявили 25 тисяч підроблених доларів, кліше та обладнання для їх виготовлення, вогнепальну зброю та гроші, отримані злочинним шляхом.

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення п’ятьом затриманим про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: СБУ
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