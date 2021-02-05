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Синоптики оголосили штормове попередження: намете до 40 см снігу

П'ятниця, 5 лютого 2021, 15:04
Фото culturemeter.od.ua

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження про погіршення погодних умов 7 та 8 лютого, місцями насипле до 40 см снігу.  

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook

Дослівно: "У зв’язку з виходом циклону із заходу в Україні очікується ускладнення погодних умов".

Деталі: 7 лютого у Львівській, Івано-Франківській областях прогнозують значний сніг (на Закарпатті з дощем); ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).

8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см).

На Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях у понеділок сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: погода


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