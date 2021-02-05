Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Італія відкриває гірськолижні курорти, закриті з листопада

П'ятниця, 5 лютого 2021, 15:15
Фото з Twitter ЄП

В Італії цього місяця планують знову відкрити гірськолижні траси, які були закриті в листопаді через поширення коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

З 15 лютого гірськолижні траси можуть знову відкрити в регіонах, які в Італії позначені як "жовті". На цей момент 15 з 20 регіонів Італії визначені "жовтими" зонами.

Рішення про відкриття було схвалене у четвер урядовим Технічним науковим комітетом (CTS), який надає консультації щодо коронавірусних обмежень.

Очікується, що гірськолижні траси залишаться закритими в "помаранчевих" та "червоних" регіонах.

Органи влади у деяких регіонах наполягають на тому, щоб "помаранчеві" зони також мали змогу знову відкрити гірськолижні траси із застосуванням запобіжних заходів, таких як  обов'язкове використання масок FFP2, але в четвер їх пропозиції відхилили.

Водночас  поки невідомо, чи зможуть люди залишити межі свого регіону, щоб відвідати курорти. Італія повинна переглянути свою заборону на необов'язкові поїздки між регіонами, яка діє принаймні до 15 лютого. 

Теми: Італіякоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВенедіктова представила нового прокурора Одещини

У Раді запропонували закрити вхід журналістам Медведчука, ОПЗЖ "пішла в бій"

Рада підтримала перехід на електронні трудові книжки

відеоКолишні розвідники планували викрасти екскомандувача Сил спецоперацій – СБУ

Щасливчик: нардеп зі "Слуги народу" 6 разів виграв сотні тисяч у лотерею

відеоНа кордоні завернули "непотопляемую" російську акторку

Усі новини...
Італія
Новий уряд Італії доручать сформувати колишньому голові ЄЦБ
Нова авіакомпанія запустить два маршрути в Україну з Італії
Президент Італії дав чотири дні на "розвідувальні" перемовини про коаліцію
Останні новини
16:06
У січні Держгеонадра отримала 73 мільйони від продажу спецдозволів на видобування
16:00
В "Слузі народу" відповіли на підготовку імпічменту: "Якісь садомазохістські фантазії"
15:33
фотоВенедіктова представила нового прокурора Одещини
15:25
В Україні поки не виявили британський і африканський штами COVID – Степанов
15:15
Італія відкриває гірськолижні курорти, закриті з листопада
15:05
Мін'юст продаватиме на аукціонах майно колишніх в'язниць
15:04
Синоптики оголосили штормове попередження: намете до 40 см снігу
14:57
ВідеоУ Росії арештовані протестувальники самі штовхали поліцейський автозак
14:45
Плівки ОАСК і Вовк: ВАКС спростовує тиск на суддю у справі
14:39
Місія на Місяць: українсько-американська компанія отримала 90 млн доларів від NASA
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!