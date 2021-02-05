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В Україні поки не виявили британський і африканський штами COVID – Степанов

П'ятниця, 5 лютого 2021, 15:25

В Україні поки не були виявлені ні британський, ні південноафриканський штами COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на зустрічі, організованій Європейською бізнес-асоціацією у п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У нас ще не зареєстровані британський і південноафриканський штам".

Деталі: Водночас міністр зазначив, що проводити дослідження для виявлення цих штамів дорого.

"Ми його (дослідження - ред.) періодично робимо, але не в такій великій кількості, як інші країни", - сказав Степанов.

Передісторія: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. За даними досліджень, він на 50-74% небезпечніше, ніж вірус SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19. VOC 202012/01 виявили вже у близько 30 країнах світу.

Африканський штам вірусу, як і британський, вважають більш заразним, ніж SARS-CoV-2.

Теми: коронавірусБританіяАфрикаУкраїна


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