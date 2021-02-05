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Венедіктова представила нового прокурора Одещини

П'ятниця, 5 лютого 2021, 14:33
Венедіктова представила нового прокурора Одещини
фото 368.media

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника – Сергія Костенка.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "Майже весь трудовий шлях нового керівника обласної прокуратури був пов’язаний з органами прокуратури Одещини, тому сподіваюсь на те, що він забезпечить ефективну і результативну роботу на найважливіших для регіону напрямках".

 

Деталі: Венедіктова зазначає, що поставила завдання із зміцнення законності та правопорядку в області. 

За даними "Думской", Сергій Костенко народився 5 червня 1977 року в Арцизі Одеської області. У 1999 році закінчив Одеську державну юридичну академію, тоді ж був прийнятий на роботу в органи прокуратури.

Був заступником прокурора Одеси, прокурором Кілійського району Одеської області, прокурором Київського району міста, двічі - заступником прокурора області, членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурораОдеська область
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