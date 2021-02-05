Сербія хоче почати виробництво російської вакцини "Спутник V" до кінця року
Сербія інвестує стільки, скільки необхідно, щоб запустити вітчизняне виробництво російської вакцини "Спутник V" до кінця року.
Про це агентству Reuters заявив президент Сербії Александр Вучич в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".
Очікується, що на наступному тижні група російських експертів відвідає Сербію для переговорів про місцеве виробництво вакцини "Спутник V" до кінця року.
Вучич сказав, що вони з президентом Росії Володимиром Путіним досягли попередньої домовленості про запуск виробничої процедури, яку він назвав "складною і важкою".
Сербія, де зараз понад 530 тисяч людей або близько 7,5% її населення вакциновані від COVID-19, займає четверте місце в світі за темпами вакцинації на 100 осіб після Ізраїлю, Британії і США.
Відповідно до державної програми вакцинації, серби тепер можуть вибирати між вакцинами Pfizer/BioNTech, китайською Sinopharm або російською "Спутник V".
"Зараз у нас немає (виробничих) потужностей (для "Спутника V"), але ми будемо їх будувати. Неважливо, скільки це буде коштувати, ми будемо інвестувати", - сказав Вучич.
Він зазначив, що Сербія буде прагнути виробляти "Спутник V" не тільки для власних потреб, а й для експорту по всьому регіону.
Вучич повідомив, що в цьому році країна витратить від 200 до 300 мільйонів євро або до 0,7% свого валового внутрішнього продукту на закупівлю достатньої кількості вакцин.