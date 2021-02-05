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Сербія хоче почати виробництво російської вакцини "Спутник V" до кінця року

П'ятниця, 5 лютого 2021, 15:27

Сербія інвестує стільки, скільки необхідно, щоб запустити вітчизняне виробництво російської вакцини "Спутник V" до кінця року.

Про це агентству Reuters заявив президент Сербії Александр Вучич в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що на наступному тижні група російських експертів відвідає Сербію для переговорів про місцеве виробництво вакцини "Спутник V" до кінця року.

Вучич сказав, що вони з президентом Росії Володимиром Путіним досягли попередньої домовленості про запуск виробничої процедури, яку він назвав "складною і важкою".

Сербія, де зараз понад 530 тисяч людей або близько 7,5% її населення вакциновані від COVID-19, займає четверте місце в світі за темпами вакцинації на 100 осіб після Ізраїлю, Британії і США. 

Відповідно до державної програми вакцинації, серби тепер можуть вибирати між вакцинами Pfizer/BioNTech, китайською Sinopharm або російською "Спутник V".

"Зараз у нас немає (виробничих) потужностей (для "Спутника V"), але ми будемо їх будувати. Неважливо, скільки це буде коштувати, ми будемо інвестувати", - сказав Вучич. 

Він зазначив, що Сербія буде прагнути виробляти "Спутник V" не тільки для власних потреб, а й для експорту по всьому регіону.

Вучич повідомив, що в цьому році країна витратить від 200 до 300 мільйонів євро або до 0,7% свого валового внутрішнього продукту на закупівлю достатньої кількості вакцин. 

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяСербіякоронавірус
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