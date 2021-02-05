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Під час зустрічі Лаврова і Борреля РФ вирішила вислати трьох європейських дипломатів

П'ятниця, 5 лютого 2021, 15:48
Під час зустрічі Лаврова і Борреля РФ вирішила вислати трьох європейських дипломатів

Росія висилає трьох європейських дипломатів на підставі того, що вони відвідували акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, передає "Європейська правда".

"Дипломатам був заявлений протест у зв'язку із зафіксованим участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі і посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року. Було підкреслено, що такі дії з їхнього боку є неприйнятними і не відповідають їх дипломатичному статусу" - йдеться у заяві.

Як зазначається, їх оголошено "persona non grata" і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

"Російська сторона очікує, що в подальшому дипломатичні місії Королівства Швеція, Республіки Польща та Федеративної Республіки Німеччина та їх персонал будуть строго слідувати нормам міжнародного права" - заявили в МЗС РФ.

За даними джерел видання EUobserver, рішення про висилку дипломатів було прийняте під час пресконференції глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, який прибув до Москви з першим офіційним візитом.

Нещодавно Москву з візитом відвідала і глава МЗС Швеції та чинна глава ОБСЄ Анн Лінде.

За даними російських ЗМІ, 23 січня шведський дипломат брав участь в акції на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі. У посольстві Швеції заявили, що співробітник тільки спостерігав за ходом протестів. Коментуючи дії західних посольств щодо неузгоджених акцій і присутність дипломатів на суді у справі Навального, офіційний представник МЗС Марія Захарова зазначила, що Москва буде працювати по кожному подібному випадку.

Нагадаємо,  Жозеп Боррель у Москві висловив сподівання, що російська вакцина отримає схвалення європейського регулятора.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЄСНавальнийдипломатичні відносиниміжнародні відносини
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