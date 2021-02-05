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Боррель засудив РФ за висилку дипломатів ЄС під час його візиту в Москву

П'ятниця, 5 лютого 2021, 17:49
Фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив рішення Росії вислати трьох європейських дипломатів на підставі того, що вони відвідували акції на підтримку опозиціонера Навального.

Про це заявив речник Борреля невдовзі після того, як МЗС РФ офіційно повідомило про рішення, пише "Європейська правда"

"Високий представник рішуче засудив цю новину і відкинув звинувачення в участі в демонстраціях. Рішення слід переглянути", - йдеться у заяві речника.

Боррель "підкреслив єдність і солідарність ЄС" з країнами-членами, яких торкнулось рішення, додав речник.

Як повідомляла "Європейська правда", РФ вирішила вислати трьох європейських дипломатів у п’ятницю 5 лютого, коли Боррель прибув до Москви з візитом.

РФ висловила протест у зв’язку з участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі і посольства Німеччини в Москві в акціях протесту 23 січня. Дипломатів оголошено "persona non grata" і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

За даними джерел видання EUobserver, рішення про висилку дипломатів було прийняте під час пресконференції глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і Жозепа Борреля.

Примітно, що на пресконференції Боррель говорив більше про Кубу, ніж про Навального.

Теми: РосіяЄСдипломатичні відносиниНавальнийскандал


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