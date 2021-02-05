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Зеленський: Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen

П'ятниця, 5 лютого 2021, 17:59
Зеленський: Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen

Президент Володимир Зеленський дорікнув своєму попереднику Петру Порошенку за те, що останнім часом на його телеканалах агентів Кремля "показують частіше, ніж рекламу нового масла "Рошен".

Джерело: відеозвернення Зеленського в соцмережах

Пряма мова: "Окремо я хочу звернутися до одного народного депутата, відомого монополіста патріотизму, батька і матері, можна сказати, Української держави, де все починали він і його команда. Ну, звісно. І заснування Запорізької січі, і безвіз, і хрещення Київської Русі.

Загалом, дороге ви наше все, скажу вам так: різноманіття добре для ваших карамельок і печенюшок, але не для думки і позицій. Ви всіх нас, якщо чесно, трошки заплутали - з одного боку, ви говорите, що рішення РНБО незаконне, а з іншого, питаєте, чому ми це не зробили раніше. Ви говорите, що не можна вводити санкції проти українських громадян, але чомусь забули, як зробили це у 2017 році. Ви кажете, що самі хотіли це зробити, хоча по-вашому, нагадую, це - незаконно, хотіли, але не змогли, тому що почалися вибори. І головне питання - ви заявили, що завжди боролися з російською пропагандою і в цілому підтримуєте це рішення. Нагадаю, на вашу думку, незаконне, але яке, на вашу ж думку, давно потрібно було зробити.

Скажіть, а чому тоді на каналах ярого борця з російською пропагандою і її агентами цих самих агентів в останні три дні показують частіше, ніж рекламу вашого нового масла "Рошен"? Що ж це таке? Це настільки хитра стратегія, що нікому не зрозуміло. Можливо я вас здивую, але з вами всім і все давно зрозуміло".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенко
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