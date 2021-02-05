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Зеленський: Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen

П'ятниця, 5 лютого 2021, 18:59

Президент Володимир Зеленський дорікнув своєму попереднику Петру Порошенку за те, що останнім часом на його телеканалах агентів Кремля "показують частіше, ніж рекламу нового масла "Рошен".

Джерело: відеозвернення Зеленського в соцмережах

Пряма мова: "Окремо я хочу звернутися до одного народного депутата, відомого монополіста патріотизму, батька і матері, можна сказати, Української держави, де все починали він і його команда. Ну, звісно. І заснування Запорізької січі, і безвіз, і хрещення Київської Русі.

Загалом, дороге ви наше все, скажу вам так: різноманіття добре для ваших карамельок і печенюшок, але не для думки і позицій. Ви всіх нас, якщо чесно, трошки заплутали - з одного боку, ви говорите, що рішення РНБО незаконне, а з іншого, питаєте, чому ми це не зробили раніше. Ви говорите, що не можна вводити санкції проти українських громадян, але чомусь забули, як зробили це у 2017 році. Ви кажете, що самі хотіли це зробити, хоча по-вашому, нагадую, це - незаконно, хотіли, але не змогли, тому що почалися вибори. І головне питання - ви заявили, що завжди боролися з російською пропагандою і в цілому підтримуєте це рішення. Нагадаю, на вашу думку, незаконне, але яке, на вашу ж думку, давно потрібно було зробити.

Скажіть, а чому тоді на каналах ярого борця з російською пропагандою і її агентами цих самих агентів в останні три дні показують частіше, ніж рекламу вашого нового масла "Рошен"? Що ж це таке? Це настільки хитра стратегія, що нікому не зрозуміло. Можливо я вас здивую, але з вами всім і все давно зрозуміло".

Українська правда
Теми: ЗеленськийПорошенко


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