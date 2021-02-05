Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Боррель розповів, що все ж поговорив з Лавровим про Україну

П'ятниця, 5 лютого 2021, 19:33

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що під час спілкування з російським міністром закордонних справ у п’ятницю в Москві все ж підняв питання України. 

Про це Боррель заявив ввечері у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда". 

На спільній пресконференції після зустрічі з Лавровим Боррель не згадував про Україну, хоча раніше обіцяв, що під час візиту передасть російській владі незмінну позицію ЄС про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Перед візитом до Москви в ЄС заявляли, що Боррель буде говорити про ситуацію навколо ув'язнення Алексєя Навального, про ситуацію в Україні, Сирії та Лівії. Водночас на брифінгу Боррель несподівано говорив більше про Кубу, ніж про Навального.

Ввечері у п’ятницю після того, як стало відомо про рішення Москви вислати трьох дипломатів ЄС за нібито їх участь у протестах на підтримку Навального, Боррель опублікував декілька твітів. У одному з них він розповів, що таки обговорив з Лавровим Україну.

"Я наполіг в нашому обговоренні на необхідності повного виконання Мінських угод і поваги територіальної цілісності України. Ми також обговорили невирішені конфлікти у нашому спільному сусідстві, які слід вирішувати відповідно до гельсінських принципів", - написав Боррель.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Гайко Маас пообіцяв відповідь Росії, якщо та не перегляне своє рішення про висилку європейських дипломатів нібито за участь у акціях протесту за Навального. 

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон засудили рішення Росії.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЦивільна дружина Козака купила квартиру в Москві за $13 млн – "Схеми"

відеоЗеленський: Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen

відеоЗеленський записав звернення російською та прокоментував закриття каналів Медведчука

Після відключення телеканалів Медведчука аудиторія перебралася до Мураєва – ЗМІ

Данілов каже, що санкції проти холдингу Медведчука готували 8 місяців

фотоВенедіктова представила нового прокурора Одещини

Усі новини...
Останні новини
20:53
У Німеччині висунули звинувачення 95-річній екссекретарці нацистського концтабору
20:40
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
20:28
відеоЦивільна дружина Козака купила квартиру в Москві за $13 млн – "Схеми"
20:02
185 німецьких акторів зробили колективний камінг-аут
19:59
Погіршення погоди: Київ закриють для фур наступного тижня
19:50
Нацбанк купив на міжбанку 90 мільйонів доларів цього тижня
19:33
Боррель розповів, що все ж поговорив з Лавровим про Україну
19:10
Світові ціни на продовольство зросли найбільше з 2014 року
19:09
Справа "Мотор Січі": У Мін'юсті розповіли про підготовку до арбітражу
19:07
УЗ: дитячі і студентські квитки на "Інтерсіті+" відтепер можна купити через чат-бот
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!