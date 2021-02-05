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Боррель розповів, що все ж поговорив з Лавровим про Україну

П'ятниця, 5 лютого 2021, 18:33

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що під час спілкування з російським міністром закордонних справ у п’ятницю в Москві все ж підняв питання України. 

Про це Боррель заявив ввечері у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда". 

На спільній пресконференції після зустрічі з Лавровим Боррель не згадував про Україну, хоча раніше обіцяв, що під час візиту передасть російській владі незмінну позицію ЄС про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Перед візитом до Москви в ЄС заявляли, що Боррель буде говорити про ситуацію навколо ув'язнення Алексєя Навального, про ситуацію в Україні, Сирії та Лівії. Водночас на брифінгу Боррель несподівано говорив більше про Кубу, ніж про Навального.

Ввечері у п’ятницю після того, як стало відомо про рішення Москви вислати трьох дипломатів ЄС за нібито їх участь у протестах на підтримку Навального, Боррель опублікував декілька твітів. У одному з них він розповів, що таки обговорив з Лавровим Україну.

"Я наполіг в нашому обговоренні на необхідності повного виконання Мінських угод і поваги територіальної цілісності України. Ми також обговорили невирішені конфлікти у нашому спільному сусідстві, які слід вирішувати відповідно до гельсінських принципів", - написав Боррель.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Гайко Маас пообіцяв відповідь Росії, якщо та не перегляне своє рішення про висилку європейських дипломатів нібито за участь у акціях протесту за Навального. 

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон засудили рішення Росії.

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