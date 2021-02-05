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У Києві патрульні зупинили авто з наркотиками на 20 мільйонів

П'ятниця, 5 лютого 2021, 19:55
У Києві патрульні зупинили авто з наркотиками на 20 мільйонів

У Києві поліцейські виявили психотропів на 20 мільйонів гривень в автомобілі, який зупинили за орієнтуванням про розшук.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець

Пряма мова Максимець: "Водій виправдовувався, що начебто не знав про вміст вилучених пакетів. Але перед тим, як правоохоронці провели огляд авто, запропонував їм хабар за можливість втекти".

Деталі: 4 лютого під час патрулювання на території Голосіївського району столиці поліцейські отримали орієнтування на авто марки "Хонда", яке перебуває у розшуку.  Вони зупинили автомобіль, який підходив за описом. За кермом автомобіля був 36-річний мешканець Одеської області, який тимчасово проживає у столиці.

Під час спілкування поліцейські помітили, що водій помітно нервував та вирішили оглянути автомобіль. Тоді чоловік запропонував поліцейським 8 000 гривень хабара, аби вони не проводили огляд автомобіля.

Зазначається, що патрульні відхилили незаконну пропозицію та викликали слідчо-оперативну групу, яка ретельно оглянула транспортний засіб. У ході огляду правоохоронці виявили у багажнику 40 поліетиленових пакетів з речовиною синього та світло-жовтого кольору вагою близько 500 грам кожний. Загальна вага вилучених речовин склала 20 кілограмів.

 

Водія затримали, вилучені речовини направили на експертизу. Чоловіку повідомлено про підозру.

Згідно з висновком експерта, надана на дослідження речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP. Її вартість становить близько 20 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. 

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

Додатково: Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві спільно з управлінням карного розшуку ГУ НП в м. Києві.

Українська правда

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Теми: Київкриміналпрокуратура
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