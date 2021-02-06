Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Американські військові допомагатимуть у вакцинації від коронавірусу

Субота, 6 лютого 2021, 02:28

Пентагон залучить понад 1100 військових, які будуть допомагати проводити кампанію вакцинації від коронавірусу.

Джерело: AP

Деталі: Таке рішення спрямоване на те, щоб вакцинувати більшу кількість американців. Дві із п’яти команд військових відправлять у відповідні центри для щеплення, що в штаті Каліфорнія. Ще три приїдуть туди через тиждень. 

Президент США Джо Байден закликав до створення 100 центрів, де будуть робити масові щеплення, впродовж місяця. 

Нагадаємо:

  • За останній тиждень в США зменшилась кількість виявлених випадків коронавірусу: з 187 тисяч до 130 тисяч. Водночас за цей період зросла кількість смертей від захворювання: від 3095 випадків до 3240.

Українська правда
Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов впевнений, що санкції продовжаться, в тому числі й проти нардепів

Новини 5 лютого: заборона входу в Раду журналістам Медведчука, відеозвернення Зеленського

відеоЦивільна дружина Козака купила квартиру в Москві за $13 млн – "Схеми"

відеоЗеленський: Канали Порошенка показують агентів Кремля частіше, ніж масло Roshen

відеоЗеленський записав звернення російською та прокоментував закриття каналів Медведчука

Після відключення телеканалів Медведчука аудиторія перебралася до Мураєва – ЗМІ

Усі новини...
США
Johnson&Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини від COVID-19 в США
Байден: Навального треба негайно відпустити, США будуть давати відсіч Росії
Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту
Останні новини
02:28
Американські військові допомагатимуть у вакцинації від коронавірусу
01:33
Макрон підтримав завершення будівництва "Північного потоку-2"
00:56
Фігуранти санкції РНБО могли поставляти паливо в ОРДЛО – Аваков
00:24
Мінреінтеграції пропонує іншим країнам фінансово підтримати телеканал ATR
23:44
Додаток для обходу блокування "Вконтакте" викрадав дані українців – РНБО
22:52
Данілов впевнений, що санкції продовжаться, в тому числі й проти нардепів
22:07
МЗС висловило солідарність з європейськими дипломатами, яких вислали з РФ
21:59
Новини економіки: ціни на газ зростуть, НБУ відмовив Тігіпку
21:46
Данілов: Офіційно середня зарплата на каналах Медведчука складала 5 тисяч гривень
21:31
НБУ продовжує вивчати можливість випуску е-гривні – Шевченко
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!