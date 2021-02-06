Американські військові допомагатимуть у вакцинації від коронавірусу

Пентагон залучить понад 1100 військових, які будуть допомагати проводити кампанію вакцинації від коронавірусу.

Джерело: AP

Деталі: Таке рішення спрямоване на те, щоб вакцинувати більшу кількість американців. Дві із п’яти команд військових відправлять у відповідні центри для щеплення, що в штаті Каліфорнія. Ще три приїдуть туди через тиждень.

Президент США Джо Байден закликав до створення 100 центрів, де будуть робити масові щеплення, впродовж місяця.

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