Американські військові допомагатимуть у вакцинації від коронавірусу
Субота, 6 лютого 2021, 01:28
Пентагон залучить понад 1100 військових, які будуть допомагати проводити кампанію вакцинації від коронавірусу.
Джерело: AP
Деталі: Таке рішення спрямоване на те, щоб вакцинувати більшу кількість американців. Дві із п’яти команд військових відправлять у відповідні центри для щеплення, що в штаті Каліфорнія. Ще три приїдуть туди через тиждень.
Президент США Джо Байден закликав до створення 100 центрів, де будуть робити масові щеплення, впродовж місяця.
Нагадаємо:
- За останній тиждень в США зменшилась кількість виявлених випадків коронавірусу: з 187 тисяч до 130 тисяч. Водночас за цей період зросла кількість смертей від захворювання: від 3095 випадків до 3240.
Українська правда