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Екологія: рівень світового океану піднімається швидше за найгірші прогнози

Субота, 6 лютого 2021, 08:56

За даними нових досліджень, аби уникнути зростання рівня світового океану, викиди вуглецю треба зменшити ще суттєвіше, ніж передбачалося раніше.

Джерело: матеріал Bloomberg

Деталі: Зміна клімату спричиняє більш швидке зростання рівня води в океанах, ніж раніше передбачали навіть найбільш песимістичні прогнози вчених. В останніх дослідженнях з цього приводу вказується, що така ситуація впливає на дві п'ятих населення Землі, які проживають поблизу узбережжя в усьому світі.

Застраховане на трильйони доларів майно опиняється під загрозою повеней та припливів.

Дані вчених вказують на те, що країнам доведеться обмежувати викиди парникових газів навіть більше, ніж очікувалося, щоб стримати зростання рівня води. Дослідники наголошують: до кінця століття підйом світового океану на півметра може очікуватися, якщо температура підніметься максимум на 0,5 градуса Цельсія. Проте вода може піднятися більш ніж на один метр, якщо стане тепліше на 2 градуси, і це ймовірно станеться за нинішніх умов, якщо не зміниться кліматична політика людства.

Геофізик з Університету Копенгагена Аслак Грінстед наголошує - потрібно скоротити викиди на ще 200 мільярдів метричних тонн вуглецю до вже запланованих скорочень, і лише це допоможе світу залишатися в межах попередніх прогнозів.

Невтішні висновки вчених базуються на інформації, згыдно якої за останній місяць підвищення температури розтопило 28 трильйонів тонн льоду.

Грінстед додав, що його команда зараз підтримує зв’язок з Міжурядовою групою експертів з питань змін клімату і обговорює майбутнє включення результатів останніх досліджень у звіт МГЕЗК наступного року.

Теми: екологіяекономіка


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