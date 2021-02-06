Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україну охоплять хуртовини й сильний мороз

Субота, 6 лютого 2021, 09:53

В Україні у найближчі кілька днів очікується погіршення погодних умов – снігопади, поривчастий вітер та різке зниження температури.

Джерело: Укргідрометцентр, попередження МВС

Деталі: Упродовж 7-8 лютого в Україні через погіршення погодних умов можливі перебої енергопостачання, порушення, а на окремих ділянках доріг в Рівненській, Волинській, Львівській областях – припинення руху автотранспорту.

На дорогах ожеледиця, приріст снігу у неділю й понеділок - до 15-20 см. 7-8 лютого в Україні, крім Закарпаття та півдня Одещини, значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, в північних областях подекуди до 20-24°, вдень до 8-13° морозу; у південних областях вночі 5-10 морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла.

За інформацією Укргідрометцентру, 7 лютого у Львівській, Івано-Франківській областях очікується значний сніг (на Закарпатті з дощем); ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

 

8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см); на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий).

 

У Києві 8 лютого значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Очікується значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Екологія: рівень світового океану піднімається швидше за найгірші прогнози

В Україні виявили ще 4,3 тисячі заражених Covid, 129 людей померли

Макрон підтримав будівництво "Північного потоку-2"

Фігуранти санкцій РНБО могли поставляти паливо в ОРДЛО – Аваков

Данілов впевнений, що санкції продовжаться, в тому числі й проти нардепів

Новини 5 лютого: заборона входу в Раду журналістам Медведчука, відеозвернення Зеленського

Усі новини...
погода
Погіршення погоди: Київ закриють для фур наступного тижня
Синоптики оголосили штормове попередження: намете до 40 см снігу
Другий тиждень лютого буде справді лютим: снігопади і до -20
Останні новини
09:53
Україну охоплять хуртовини й сильний мороз
09:29
США відреагували на висилку європейських дипломатів з Росії
08:56
Екологія: рівень світового океану піднімається швидше за найгірші прогнози
08:23
В Україні виявили ще 4,3 тисячі заражених Covid, 129 людей померли
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: Рада і журналісти Медведчука, відеозвернення Зеленського
07:42
Бойовики вели вогонь із гранатометів та кулеметів – ООС
07:07
Збройний конфлікт в Лівії: сторони домовились про перехідний уряд
06:16
Мітинги в РФ: лише в Москві адміністративні арешти отримали майже тисяча осіб
05:11
Чергова країна не рекомендує вакцину AstraZeneca людям старше 65 років
04:15
Пандемія за добу забрала життя більше 14 тисяч хворих
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!