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Україну охоплять хуртовини й сильний мороз

Субота, 6 лютого 2021, 08:53
Україну охоплять хуртовини й сильний мороз

В Україні у найближчі кілька днів очікується погіршення погодних умов – снігопади, поривчастий вітер та різке зниження температури.

Джерело: Укргідрометцентр, попередження МВС

Деталі: Упродовж 7-8 лютого в Україні через погіршення погодних умов можливі перебої енергопостачання, порушення, а на окремих ділянках доріг в Рівненській, Волинській, Львівській областях – припинення руху автотранспорту.

На дорогах ожеледиця, приріст снігу у неділю й понеділок - до 15-20 см. 7-8 лютого в Україні, крім Закарпаття та півдня Одещини, значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, в північних областях подекуди до 20-24°, вдень до 8-13° морозу; у південних областях вночі 5-10 морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла.

За інформацією Укргідрометцентру, 7 лютого у Львівській, Івано-Франківській областях очікується значний сніг (на Закарпатті з дощем); ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

 

8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см); на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий).

 

У Києві 8 лютого значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Очікується значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу.

Українська правда
Теми: погода
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