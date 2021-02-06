Масова вакцинація приборкала поширення Covid в Ізраїлі – дослідження

У Ізраїлі, що є країною із найбільшою часткою щеплень проти Covid-19, через три тижні після початку масової вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech зафіксували спад кількості заражень та госпіталізацій.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Ізраїльські вчені оприлюднили дані попередніх спостережень за результатами національної програми імунізації, яка розпочалася 20 грудня. Покращення показників кількості нових випадків захворювання та госпіталізованих пацієнтів відбулося через 21 день після початку кампанії вакцинації. Науковці уточнюють, що для оцінки реального ефекту від вакцин потрібно більше часу.

Вчені з Науково-дослідного інституту Вейцмана в Реховоті констатують, що оскільки Ізраїль є однією з перших країн, яка здійснила масштабну кампанію вакцинації громадян, то дані їх досліджень можуть представляти великий інтерес для багатьох країн світу.

Пряма мова доцента кафедри біології Ізраїльського технологічного інституту Двіра Арана: "Вакцина має високу ефективність у зменшенні кількості випадків Covid-19, госпіталізацій та рівня смертності".

Додатково: Використовуючи інформацію про зараження й госпіталізованих пацієнтів серед вакцинованих осіб, Аран виявив, що щеплення зменшило кількість випадків Covid-19, при цьому рівень госпіталізацій пацієнтів з важкими проявами хвороби зменшився на 90%.

Вчені також констатували, що ефективність вакцин залежить від правильності транспортування та зберігання препарату, а люди похилого віку потенційно мають знижену або відтерміновану реакцію на вакцинацію через вікові особливості їх імунної системи.

Дослідники допускають також, що ефективність вакцини є дещо меншою при контакті з новими штамами вірусів, включаючи мутовані варіанти Covid з Великої Британії та Південної Африки.

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