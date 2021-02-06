Нацгвардія отримає десять нових гелікоптерів

Національна гвардія України протягом 2021 та 2022 років отримає десять вертольотів H225 в межах реалізації контракту з Airbus Helicopters.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: У відомстві розповіли, що компанія Airbus Helicopters та ДП "Українське авіаційно-транспортне підприємство "Хорів-АВІА" підписали контракт про постачання впродовж 2018-2022 років 12 вертольотів типу H225 для потреб Нацгвардії.

На офіційній зустрічі представники Нацгвардії та Airbus Helicopters обговорили поставки 6 повітряних суден у 2021 році та відправки двох вже наявних у НГУ гелікоптерів на підприємства компанії Airbus Helicopters для модернізації та доукомплектування.

У МВС додали, що фахівці Airbus Helicopters вже забезпечили навчання двох екіпажів Нацгвардії та частини інженерно-технічного складу на території Франції, Шотландії та Німеччини для обслуговування та експлуатації зазначених вертольотів.