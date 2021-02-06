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Китай схвалив вакцину SinoVac

Субота, 6 лютого 2021, 13:58
Китай схвалив вакцину SinoVac

У суботу, 6 лютого, Sinovac Biotech заявила, що її вакцина проти коронавірусу у Китаї схвалена регулятором ринку лікарських засобів для масового використання.

Джерело: Reuters

Деталі: Китайський препарат Sinovac є другою вакциною, схваленою для щеплення громадян в Китаї. У грудні країна затвердила вакцину від іншого китайського виробника - Sinopharm.

Обидві вакцини вже використовувались в Китаї у програмі щеплення від Covid-19 людей з груп ризику.

Наразі екстрене використання препарату від Sinovac дозволено у Індонезії, Туреччині, Бразилії, Чилі, Колумбії, Уругваї та Лаосі.

У компанії наголосили, що рішення про схвалення вакцини у Китаї базується на попередніх результатах двомісячних зарубіжних клінічних випробувань препарату. Проте остаточні дані аналізу цих випробувань ще не отримані.

Очікується, що підрозділ Sinovac Life Sciences, що базується в Пекіні, зможе виробити понад 1 млрд доз вакцини за рік.

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Теми: вакцинаціякоронавірусКитайнаука
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