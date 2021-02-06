У Словаччині допускають виробництво російської вакцини

Прем’єр Словаччини Ігор Матович заявив, що у країні можна було б виробляти вакцину проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Словацький прем’єр не виключив, що в країні могла б вироблятися російська вакцина.

За словами Матовича, російський виробник намагається виготовити вакцину у тій країні, де її розповсюджує. Прем’єр сказав, що не хоче підносити геополітичні інтереси вище інтересів людей.

За словами Матовича, Словаччина також повинна провести переговори про виробництво вакцини від Pfizer/BioNTech та Moderna.

Він наголосив, що хотів би трохи почекати, перш ніж оголосити позитивні новини.

Однак він сказав, що навіть якщо Словаччина буде виробляти вакцину, вона не буде тримати її для себе і забезпечить рівномірнепостачання по всьому Європейському Союзу.

Як повідомлялося, Чеська Республіка виявила інтерес до російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".