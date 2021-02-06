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Кількість вакцинацій від COVID-19 у світі перевищила кількість заражень

Субота, 6 лютого 2021, 16:09
Кількість вакцинацій від COVID-19 у світі перевищила кількість заражень

Кількість проведених у всьому світі вакцинацій від коронавірусу перевищила кількість зареєстрованих випадків зараження.

Джерело: глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляється на сайті організації

Пряма мова: "У світовому масштабі кількість вакцинацій перевищила кількість зареєстрованих випадків інфікування.

В якомусь сенсі це хороші новини і чудове досягнення за такий короткий термін.

Але більше трьох чвертей цих щеплень проводиться всього в 10 країнах, на які припадає майже 60% світового ВВП. Майже 130 країн з населенням 2,5 мільярда людей іще не зробили жодної дози щеплень.

Деякі країни вже вакцинували більшу частину свого населення, яке має нижчий ризик важкого захворювання або смерті.

Всі уряди зобов'язані захищати свій народ. Але як тільки країни вакцинують своїх медичних працівників та людей похилого віку, кращий спосіб захистити решту свого населення – це поділитися вакцинами, щоб інші країни могли зробити те ж саме.

Причина в тому, що чим більше часу йде на вакцинацію тих, хто має найбільший ризик скрізь, тим більше можливостей ми даємо вірусу для мутації і ухилення від вакцин. Іншими словами, якщо ми не придушимо вірус повсюди, ми можемо повернутися до вихідної точки".

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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