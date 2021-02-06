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Зеленського запросили в Антарктиду

Субота, 6 лютого 2021, 18:37
Зеленського запросили в Антарктиду
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським полярникам з нагоди 25-річчя української антарктичної станції "Академік Вернадський", а також поспілкувався з полярниками, які зараз працюють на станції.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня нагороджений директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук України Сергій Комісаренко, який був першим послом України у Великій Британії та сприяв безкоштовній передачі нашій державі британської антарктичної станції "Фарадей".

Також посмертно був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня директор Центру антарктичних досліджень у 1993-1999 роках Петро Гожик.

Крім того, повідомляється, що вперше в історії глава Української держави поспілкувався з полярниками, які працюють на станції "Академік Вернадський".

Спілкування відбувалося через відеозв’язок. У заході також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Президент поцікавився, що держава може зробити, щоб покращити умови на станції, допомогти полярникам розвивати науку, робити якісні дослідження.

Начальник 25-ї української антарктичної експедиції Юрій Отруба від імені всіх полярників запросив Зеленського стати першим президентом України, який відвідає вітчизняну антарктичну станцію.

Довідка: Україна отримала свою антарктичну станцію "Академік Вернадський" 6 лютого 1996 року на підставі міжурядового Меморандуму про передачу Україні британської антарктичної станції "Фарадей". Вона розташована на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови. Наразі це єдина українська антарктична станція. Цілий рік там працюють 11-13 полярників.

Українська правда

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Теми: Зеленський
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