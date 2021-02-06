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У колонії РФ без меддопомоги помер українець – правозахисники

Субота, 6 лютого 2021, 21:30
У колонії РФ без меддопомоги помер українець – правозахисники

У російській колонії внаслідок неналежного надання медичної допомоги помер громадянин України Володимир Здоренко.

Джерело: Кримська правозахисна група з посиланням на провідного експерта Регіонального центру прав людини Романа Мартиновського

Деталі: За словами Мартиновського, Володимир Здоренко, 1971 р.н. помер вранці 5 лютого у ВК-1 Адигеї (РФ).

Здоренко був засуджений у Криму за крадіжку. В порушення Міжнародного гуманітарного права українець у 2019 році був вивезений до Росії для відбування покарання.

У місцях позбавлення волі ув'язненого заразили ВІЛ-інфекцією. Українцю не було надано необхідної медичної допомоги, що також є порушенням Міжнародного гуманітарного права, зазначають правозахисники.

Українська правда

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Теми: КримРосія
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