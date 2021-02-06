РФ веде інформаційну кампанію проти американських вакцин – NYT

Російські ЗМІ, пов'язані з Кремлем, проводять інформаційну кампанію в країнах Латинської Америки та Східної Європи, направлену на дискредитацію американських вакцин від коронавірусу Moderna i Pfizer і просування російської вакцини Sputnik V.

Джерело: The New York Times із посиланням на дослідників та представників Держдепартаменту США

Деталі: Зокрема, йдеться про іспаномовні акаунти Russia Today і Sputnik, двох контрольованих російським урядом ЗМІ, у Twitter і Facebook.

Російська кампанія зосереджена на країнах Латинської Америки, включаючи Мексику, яка цього тижня підписала угоду про придбання мільйонів доз російської вакцини, та Аргентину, яка минулого місяця розпочала вакцинацію своїх громадян.

ЗМІ, підтримувані російським урядом, розмістили у Facebook та Twitter сотні посилань на новини про те, що американські вакцини могли відігравати певну роль у смерті людей. Водночас там не було повідомлень про подальші звіти, які виявили, що вакцини, швидше за все, не відіграли жодної ролі у смерті.

При цьому публікувалося багато позитивних повідомлень про російську вакцину від коронавірусу.

Дослідники відстежували подібні зусилля Росії у країнах Східної Європи, які все ще ведуть переговори з РФ щодо придбання вакцини.

Цікаво, що спочатку кампанія з дезінформації була направлена також на вакцину Oxford-AstraZeneca. Вона включала припущення, що вакцина перетворить людей на мавп, оскільки вона була розроблена з використанням вірусу шимпанзе. Ця кампанія раптово припинилася в середині грудня після того, як виробники оголосили, що російська вакцина Sputnik V та вакцина Oxford-AstraZeneca досягли угоди про тестування комбінації їхніх вакцин.